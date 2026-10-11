Presiden Mesir El-Sisi Tiba di Istana Merdeka, Disambut Prabowo dan 21 Dentuman Meriam

Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Jakarta, 11 Oktober 2026.

JAKARTA — Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 10.36 WIB. Kedatangan El-Sisi disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk melangsungkan pertemuan bilateral antar-kedua negara.

Rangkaian penyambutan diawali saat iring-iringan kendaraan Presiden El-Sisi melintasi kawasan Silang Monas dengan pengawalan ketat motor pengawal dan pasukan berkuda. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut Presiden El-Sisi dengan jabat tangan hangat dan pelukan.

Suasana penyambutan makin semarak dengan penampilan tarian tradisional serta lambaian tangan para siswa sekolah dasar (SD) yang berbaris di area Istana.

Kedua pemimpin kemudian berjalan menuju pelataran Istana Merdeka. Lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan, diiringi 21 dentuman meriam sebagai penghormatan kenegaraan tertinggi. Prabowo dan El-Sisi lantas melakukan inspeksi pasukan sebelum memperkenalkan delegasi masing-masing negara.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta penandatanganan buku tamu di Ruang Kredensial.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam delegasi Indonesia, antara lain Menko PMK Sugiono, Menko Hilirisasi Bahlil Lahadalia, Menlu Arrmanatha Nasir, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Mentan Andi Amran Sulaiman, Menag Nasaruddin Umar, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, serta Dubes RI untuk Mesir Kuncoro Giri Waseso.

Sementara itu, delegasi resmi Mesir di antaranya Kepala Kantor Kepresidenan Ahmed Mohamed Aly Mohamed Sayed Ahmed, Menlu Badr Ahmed Mohamed Abdelatty, Menteri Transportasi AbdelHady Farag ElWazir, Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Mohamed Farid Mohamed Saleh, Menteri Perindustrian Khaled Hashem Ali Maher, serta Dubes Mesir untuk RI Yasser El-Shemy.

(Rahman Asmardika)

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