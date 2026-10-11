Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Mesir El-Sisi Tiba di Istana Merdeka, Disambut Prabowo dan 21 Dentuman Meriam

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |10:49 WIB
Presiden Mesir El-Sisi Tiba di Istana Merdeka, Disambut Prabowo dan 21 Dentuman Meriam
Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Jakarta, 11 Oktober 2026.
A
A
A

JAKARTA — Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 10.36 WIB. Kedatangan El-Sisi disambut langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk melangsungkan pertemuan bilateral antar-kedua negara.

Rangkaian penyambutan diawali saat iring-iringan kendaraan Presiden El-Sisi melintasi kawasan Silang Monas dengan pengawalan ketat motor pengawal dan pasukan berkuda. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut Presiden El-Sisi dengan jabat tangan hangat dan pelukan.

Suasana penyambutan makin semarak dengan penampilan tarian tradisional serta lambaian tangan para siswa sekolah dasar (SD) yang berbaris di area Istana.

Kedua pemimpin kemudian berjalan menuju pelataran Istana Merdeka. Lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan, diiringi 21 dentuman meriam sebagai penghormatan kenegaraan tertinggi. Prabowo dan El-Sisi lantas melakukan inspeksi pasukan sebelum memperkenalkan delegasi masing-masing negara.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta penandatanganan buku tamu di Ruang Kredensial.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam delegasi Indonesia, antara lain Menko PMK Sugiono, Menko Hilirisasi Bahlil Lahadalia, Menlu Arrmanatha Nasir, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Mentan Andi Amran Sulaiman, Menag Nasaruddin Umar, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, serta Dubes RI untuk Mesir Kuncoro Giri Waseso.

Sementara itu, delegasi resmi Mesir di antaranya Kepala Kantor Kepresidenan Ahmed Mohamed Aly Mohamed Sayed Ahmed, Menlu Badr Ahmed Mohamed Abdelatty, Menteri Transportasi AbdelHady Farag ElWazir, Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Mohamed Farid Mohamed Saleh, Menteri Perindustrian Khaled Hashem Ali Maher, serta Dubes Mesir untuk RI Yasser El-Shemy.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247154//presiden_prabowo-V5ne_large.jpg
4 Fakta Fakta BUMN Rugi hingga Prabowo Pamer PT Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/338/3247198//cfd_sudirman_11_oktober-cykD_large.jpeg
Ada Kunjungan Presiden Mesir, CFD Jakarta Berakhir Pukul 09.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/338/3247165//car_free_day_di_jakarta-wLq8_large.jpg
Besok! CFD Sudirman-Thamrin Berakhir Pukul 09.00 WIB, Imbas Kunjungan Presiden Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/337/3247142//pesawat_presiden_mesir_dikawal_sukhoi-4HZg_large.jpg
Momen Pesawat Presiden Mesir Dikawal Sukhoi dan F-16 saat Memasuki Wilayah Udara RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/337/3247137//presiden_mesir_abdel_fattah_el_sisi_tiba_di_indonesia-AuLD_large.jpg
Presiden Mesir Tiba di Indonesia, Besok Akan Bertemu Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247051//presiden_prabowo-uAQZ_large.jpg
Prabowo Minta Percepat Bangun 100 Kampung Nelayan, Beroperasi di Akhir 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement