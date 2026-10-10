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Momen Pesawat Presiden Mesir Dikawal Sukhoi dan F-16 saat Memasuki Wilayah Udara RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |21:30 WIB
Momen Pesawat Presiden Mesir Dikawal Sukhoi dan F-16 saat Memasuki Wilayah Udara RI
Pesawat Presiden Mesir Dikawal Sukhoi dan F-16 (foto: dok ist)
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JAKARTA - Pesawat yang membawa Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mendapat pengawalan jet tempur Sukhoi hingga F-16 saat memasuki wilayah udara Indonesia, Sabtu (10/10/2026). 

Pengawalan tersebut mengiringi kedatangan El-Sisi dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Pesawat yang membawa El-Sisi beserta delegasi mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 17.25 WIB.

Kedatangan Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir Kuncoro Giri Waseso, Duta Besar Republik Arab Mesir untuk Indonesia Yasser Elshemy, serta Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Ali Gusman.

Setibanya di tangga pesawat, El-Sisi mengikuti upacara penyambutan kenegaraan yang ditandai dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan. Prosesi tersebut diiringi korps musik dan dentuman meriam salvo sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara sahabat.

 

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