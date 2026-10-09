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Asyik Foto Bareng Pekerja IWIP, Seskab Teddy Hampir Tertinggal Rombongan Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |12:30 WIB
Asyik Foto Bareng Pekerja IWIP, Seskab Teddy Hampir Tertinggal Rombongan Prabowo
Seskab Teddy Asyik Foto Bareng Pekerja IWIP (foto: dok ist)
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JAKARTA - Suasana hangat mewarnai akhir kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis 8 Oktober 2026. 

Usai meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi sekitar Rp180 triliun, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjadi pusat perhatian.

Seusai acara, para pekerja yang mayoritas merupakan warga setempat dan berasal dari Maluku berkerumun mendekati Seskab Teddy. Mereka mengangkat telepon genggam untuk mengabadikan momen bersama.

Senyum dan wajah antusias terlihat di tengah kerumunan karyawan yang masih mengenakan seragam kerja. Sebagian di antaranya juga mengenakan pakaian keselamatan berwarna oranye.

Di tengah kerumunan tersebut, Teddy tampak tersenyum sambil melayani permintaan para pekerja untuk berfoto bersama. Antusiasme mereka bahkan membuat Teddy hampir tertinggal dari rombongan Presiden yang bersiap melanjutkan perjalanan.

Momen spontan itu menjadi cerita tersendiri di sela agenda besar hilirisasi nasional. Di tengah peluncuran proyek industri dan komitmen investasi bernilai triliunan rupiah, interaksi akrab antara Teddy dan para pekerja menghadirkan suasana hangat dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo beserta rombongan.

(Awaludin)

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