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Seskab Teddy Disebut Aktif Jelaskan Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |21:22 WIB
Seskab Teddy Disebut Aktif Jelaskan Kebijakan Pemerintahan Prabowo
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai figur aktif. Bahkan, ia salah satu pejabat di lingkungan Istana yang cukup intens menyampaikan agenda dan kebijakan prioritas Presiden kepada masyarakat.

"Seskab Teddy yang paling banyak membangun komunikasi publik mengenai agenda-agenda Presiden. Ia selalu pasang badan untuk menjelaskan berbagai kebijakan Presiden secara langsung," kata Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Ia menilai Teddy berani tampil ketika pemerintah membutuhkan penjelasan mengenai kebijakan yang berpotensi menimbulkan perdebatan atau kritik publik. Kondisi tersebut menjadi kontras dengan sikap sebagian pembantu presiden.

Situasi semacam itu, lanjut dia, dapat terlihat ketika pemerintah harus menjelaskan berbagai persoalan, mulai dari penataan anggaran untuk program prioritas nasional, perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, soal kebijakan efisiensi birokrasi dan perubahan sejumlah regulasi di kementerian maupun lembaga.

Menurut Burhanuddin, Teddy justru mengambil posisi di depan. Kehadirannya dalam menyampaikan informasi pemerintah dianggap menjadi bagian dari upaya memberikan klarifikasi sekaligus menghindari berkembangnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

"Di saat-saat seperti itulah Seskab Teddy selalu tampil di depan untuk membela dan pasang badan bagi Presiden," katanya.

Posisi Teddy sebagai Seskab, menurut Burhanuddin, bisa dibilang tidak sebatas berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan. Dalam praktik komunikasi pemerintahan, ia juga dipandang menjalankan fungsi strategis dengan membantu menyampaikan serta menjelaskan kebijakan Presiden kepada publik.

(Arief Setyadi )

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