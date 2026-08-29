Seskab Teddy dan Sejumlah Menteri Ikuti Merdeka Run 2026 Bersama 10 Ribu Pelari

JAKARTA - Sebanyak 10.000 pelari mengikuti ajang Merdeka Run 2026 yang digelar sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-81 RI pada Sabtu (29/8/2026). Selain itu, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga mengikuti acara tersebut.

Diantaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari berbagai kalangan masyarakat mengingat acara tersebut memang diperuntukkan untuk umum. Seperti keluarga, atlet atau pelari profesional atau masyarakat yang hanya sekedar memeriahkan.

“Hari ini ada acara Merdeka Run sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih dari 10.000 pelari, runners, yang hari ini ikut berlomba. Mulai dari yang profesional sampai yang family walk, ya, ada juga yang jalan kaki,” kata Hadi saat diwawancarai usai berlari dalam ajang Merdeka Run 2026.

Ia pun mengungkapkan rasa senang dana terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memeriahkan Merdeka Run 2026 hari ini. “Terima kasih atas seluruh animo dari warga masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi,” ungkap dia.