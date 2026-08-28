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Bakom RI Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 iNews Media Group, Komitmen Rangkul Pers Hingga Konten Kreator

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |10:51 WIB
Bakom RI Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 iNews Media Group, Komitmen Rangkul Pers Hingga Konten Kreator
Bakom RI Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 iNews Media Group
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JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia (Bakom RI) berhasil meraih penghargaan kategori Transformasi Komunikasi Digital dan Kolaborasi Nasional dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group di Jakarta Concert Hall, iNews Tower Jakarta, Kamis (27/8/2026) malam.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia, Muhammad Qodari yang hadir di lokasi. Dalam momen itu, Qodari mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada iNews Media Group atas penghargaan yang diberikan kepada Bakom RI.

“Pertama-tama, kami dari Bakom mengucapkan terima kasih kepada iNews atas apresiasi yang telah diberikan,” ungkap Qodari di atas panggung.

Selain itu, ia juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi Bakom RI saat ini yang cukup berbeda dengan beberapa dekade sebelumnya.

Menurutnya, ada tiga kategori yang saya ini tengah diidentifikasi oleh Bakom. Pertama adalah Established Media seperti media konvensional dan pers, kedua adalah media sosial dan ketiga adalah media hibrida atau media baru yang aktif di media sosial seperti influencer.

“Sekarang ini, kami mengidentifikasi ada tiga kategori. Pertama, ada established media terutama media yang konvensional atau pers. Yang kedua, ada media sosial. Kemudian yang ketiga, ada hibrida namanya media baru, yang dulu disebut sebagai influencer, media sosial, tetapi kegiatan-kegiatannya seperti pers,” kata dia.

Selain tiga kategori di atas, ia juga menyoroti kategori media deep fake yang berpotensi penyebaran atau timbulnya hoaks. Maka dari itu, media pers serta media baru harus dirangkul agar meminimalisir informasi hoaks tersebut.

 

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