Pemimpin Daerah Awards 2026, Wamen Bima Arya Sebut Kepala Daerah 'Petarung' Tantangan Zaman

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa para kepala daerah di Indonesia saat ini merupakan sosok "petarung". Hal itu lantaran mereka memimpin di bawah beban tanggung jawab berat untuk menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjawab tantangan zaman yang kian dinamis, sehingga sangat layak diapresiasi melalui ajang penghargaan kepemimpinan daerah.

Narasi demikian diutarakan Bima Arya dalam gelaran Pemimpin Daerah Awards 2026 yang berlangsung di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Adapun penghargaan ini merupakan apresiasi bagi kepala daerah yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan melalui rangkaian kebijakannya.

Dalam pandangan Bima, kompleksitas kepemimpinan daerah di era sekarang dinilai jauh lebih menantang karena dituntut menyelaraskan instruksi pembangunan nasional dengan mandat konstituen lokal. Selain beban kebijakan strategis, tajamnya sorotan publik dan batasan regulasi menuntut kepala daerah untuk bekerja dengan ketelitian tinggi.

"Satu, mereka harus mengawal program strategis Bapak Presiden. Yang kedua, mereka harus menjalankan janji-janji kampanyenya. Yang ketiga, mereka harus terus fokus untuk melakukan pelayanan dasar, memenuhi standar pelayanan minimal. Yang keempat, mereka bekerja di tengah algoritma media kekinian yang sangat-sangat tajam dan kritis. Dan yang terakhir, mereka harus bekerja dalam koridor hukum yang jelas," ujar Bima.

Bima mengungkapkan, sebutan para petarung tersebut selalu diteriakkan saat agenda pembekalan atau retreat kepemimpinan sebagai penegas ketangguhan mental yang wajib dimiliki aparatur daerah.

Di tengah derasnya arus kritik dan algoritma media digital yang tajam, para kepala daerah tetap dituntut solid menjaga stabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.