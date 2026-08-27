Buka Pemimpin Daerah Awards 2026, Kepala BPPIK Tekankan Karakter Bangsa dan Media Arus Utama

Buka Pemerintah Daerah Awards 2026, Kepala BPPIK Aries Dorong Penguatan Karakter Bangsa dan Peran Media Arus Utama. (Foto: Dok IMG)

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto menekankan urgensi penguatan karakter bangsa serta peran strategis media massa arus utama dalam menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk membendung maraknya manipulasi informasi di media sosial yang berpotensi merusak moral generasi muda dan mengganggu stabilitas nasional.

Aries menyoroti terjadinya degradasi etika dan perilaku publik yang memicu maraknya aksi kekerasan di tengah masyarakat belakangan ini. Seluruh jajaran pemerintah daerah, kementerian, hingga lembaga negara dituntut mengambil tanggung jawab bersama dalam memulihkan jati diri bangsa yang santun dan beradab.

Narasi demikian disampaikan Aries dalam gelaran Pemimpin Daerah Awards 2026 yang berlangsung di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Aries juga didapuk menjadi juri dalam perhelatan ini. Adapun penghargaan ini merupakan apresiasi bagi kepala daerah yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan melalui kebijakannya.

"Dulu kita bangga Indonesia terkenal ramah tamah, beradab, dan murah senyum di mata dunia, tetapi kini terjadi degradasi karakter bangsa di mana kekerasan dan kejahatan seolah menjadi biasa. Ini tanggung jawab kepala daerah, kementerian, dan lembaga untuk mengembalikan moral serta etika bangsa kita, karena kalau kita selalu ribut, Indonesia tidak akan pernah maju," ujar Aries.

Aries memaparkan bahwa Indonesia dikaruniai potensi sumber daya alam yang melimpah, di mana sekitar 82 persen cadangan mineral dunia yang menjadi bahan baku pembuatan pesawat, mobil, laptop, hingga satelit berada di Tanah Air.

Namun, lompatan kemajuan industri tersebut kerap terhambat akibat konflik internal dan kegaduhan yang tidak produktif.