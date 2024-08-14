Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sukses Majukan Sports Tourism, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |16:16 WIB
Sukses Majukan <i>Sports Tourism</i>, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani (kanan) saat menerima Penghargaan Pimpinan Daerah Award (PDA) yang diserahkan oleh Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (tengah) (Foto:Dok Inews Media Group)
A
A
A

Banyuwangi  merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Dijuluki Kota Seribu Destinasi, Banyuwangi terkenal  dengan keindahan alam yang mempesona. Berbekal itu, Banyuwangi mengusung eco tourism yaitu pariwisata berbasis alam.

Dimana artinya, bagaimana mengelola alam dengan bijak untuk bisa bermanfaat secara ekonomi bagi rakyat. Rakyat dilibatkan dalam pariwisata untuk mendapatkan kemanfaatan dari aktivitas pariwisata.

Tak hanya eco tourism, Banyuwangi juga mengembangkan sport tourism yaitu  dimana nantinya orang berolahraga namun juga sekaligus bisa berwisata secara sehat.Ada banyak event tourism yang diselenggarakan Banyuwangi mulai dari Tour de Banyuwangi Ijen, Kompetisi surfing dunia - WSL, Ijen Green Run, International BMX Competition, ada Kitesurf juga.

Saat ini juga Banyuwangi dikenal sebagai surganya  para pesepeda. Ada banyak tur kompetisi nasional dan internasional digelar di Banyuwangi mulai dari kompetisi BWX internasional, downhill internasional yang semua masuk kalender UCI. Lalu ada juga Tur de Kemala, tahun lalu kejurnas sepeda digelar di Banyuwangi. Bahkan Tur de Banyuwangi Ijen 2024 merupakan balap sepeda sati-satunya di tanah air yang masuk agenda organisasi balap sepeda dunia.

Didukung Kemenpora, Tahun ini Banyuwangi menjadi tuan rumah puncak World Surf League, yang dihadiri pesurfing dari berbagai manca negara.

"Banyuwangi berkomitmen mengembangkan sport tourism berbasis wisata alam yang ada di Banyuwangi," tutur Bupati Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani  meraih penghargaan Pemimpin Daerah Award 2024 dalam kategori Pengembangan Pariwisata yang digelar iNews Media Group.

(Fitria Dwi Astuti )

      
