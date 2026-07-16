Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Usulan Kepala Daerah Dapat Bonus PAD, Mendagri: Dorong Pemikiran dan Kreasi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |15:05 WIB
Sambut Usulan Kepala Daerah Dapat Bonus PAD, Mendagri: Dorong Pemikiran dan Kreasi
Mendagri Tito Karnavian.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setuju dengan usulan agar kepala daerah mendapat bonus dari pendapatan asli daerah (PAD). Usulan ini diajukan guna mencegah kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

"Ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD. Menurut pendapat saya bagus," kata Tito usai rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Jika usulan ini terealisasi, kata dia, setiap kepala daerah justru akan berlomba-lomba untuk memikirkan bagaimana pemerintahannya bisa memacu peningkatan PAD-nya. Sebab, kepala daerah tersebut juga akan mendapatkan persentasenya.

"Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala daerah untuk berpikir dan berkreasi menaikkan PAD, pendapatan asli daerah tanpa membebankan rakyat, dan dia bisa mendapatkan persentase misalnya dari situ," ujarnya.

Menurut Tito, hal ini tinggal dibuat saja aturannya. Namun, sebelum berbicara regulasinya, dia menegaskan bahwa perlu adanya kajian yang mendalam terkait usulan ini.

"Ini perlu apa, perlu adanya studi dulu ya, perlu adanya pembicaraan antar kementerian lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR karena ini keputusan penting," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/320/3230131//mendagri-8lsS_large.jpg
Lapor Airlangga, Mendagri Soroti Inflasi Dipicu Naiknya Harga Bawang, Beras dan Minyak Goreng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/320/3228543//rupiah-sy4I_large.jpg
Ini Kata Banggar soal Usulan Hak Keuangan Kepala Daerah Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227769//ketua_komisi_ii_dpr_ri_muhammad_rifqinizamy_karsayuda-5FGq_large.jpg
Bupati Kuansing Kena OTT, Komisi II DPR Usul Kepala Daerah Dapat Bonus PAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227270//pemerintah-bToe_large.jpg
Mendagri: Sengketa Batas Wilayah dengan Sejumlah Negara Sebagian Besar Selesai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227216//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-5ZXV_large.jpg
Isu 2 Desa Indonesia Masuk Malaysia, Ini Penjelasan Mendagri Tito Karnavian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225715//pajak-Fbgt_large.jpg
Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Pemda Diminta Benahi Data Pajak Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement