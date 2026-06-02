Sikap Seskab Teddy Abaikan Serangan Personal Dinilai Penting Jaga Stabilitas

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |15:17 WIB
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA – Sikap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk tidak menanggapi berbagai serangan personal yang ditujukan kepadanya di media sosial mendapat apresiasi karena penting untuk menjaga stabilitas. Sikap tersebut menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi sekaligus komitmen untuk tetap fokus menjalankan tugas negara.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan, di tengah derasnya arus informasi dan dinamika politik di ruang digital, pejabat publik dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena itu, keputusan Teddy untuk tidak terpancing oleh kritik yang bersifat personal menjadi contoh yang patut diapresiasi.

“Bagi saya, sikap Seskab Teddy yang tidak defensif, memilih mengabaikan serangan personal, patut diapresiasi,” kata Iwan, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, kemampuan berkomunikasi yang efektif tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga mencakup kecakapan memahami situasi, membaca psikologi masyarakat, menguasai substansi persoalan, serta menerapkan pendekatan yang persuasif dalam setiap interaksi dengan publik.

Dalam konteks tersebut, Teddy dinilai mampu menunjukkan sikap yang proporsional. Meski menempati posisi strategis di lingkaran pemerintahan, ia tidak menggunakan kewenangannya untuk merespons berbagai sindiran atau serangan yang ditujukan kepada dirinya secara pribadi.

"Teddy tidak menggunakan privilege-nya sebagai Seskab dan semua orang tahu, Teddy lah yang paling dekat dengan Presiden. Bahkan saya sering menyatakan bahwa Teddy ini merupakan salah satu pejabat yang menjadi andalan Presiden," katanya.

Iwan melihat, fokus Teddy justru lebih banyak tercurah pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. Di tengah berbagai sorotan yang mengarah kepadanya, Seskab tetap menunjukkan ritme kerja yang tinggi dalam mengawal berbagai agenda pemerintahan.

