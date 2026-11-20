Populasi Tersisa 80-an Ekor, Peneliti BRIN Sebut Translokasi Badak Jawa Jadi Keniscayaan

JAKARTA — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wanda Kuswanda, menilai pemindahan atau translokasi badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon merupakan keniscayaan dalam strategi konservasi jangka panjang. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut memerlukan riset mendalam dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.

Wanda mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat perlindungan badak jawa di habitat aslinya. Hal itu perlu menjadi prioritas sebelum membahas lebih jauh rencana pemindahan satwa tersebut ke habitat baru.

"Tadi kita sudah menyarankan ke Kementerian Hutan juga, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menguatkan perlindungan untuk Badak Jawa itu di habitat aslinya di Ujung Kulon," kata Wanda kepada wartawan, dikutip Jumat (20/11/2026).

Dia menjelaskan translokasi menjadi salah satu opsi konservasi karena populasi satwa memiliki keterbatasan daya dukung habitat atau carrying capacity. Ketika daya dukung habitat telah tercapai, pertumbuhan populasi berpotensi mengalami stagnasi.

Dalam kondisi tersebut, individu badak jawa yang berlebih dari daya dukung habitat berpotensi dipindahkan ke lokasi lain. Namun, penentuan habitat baru membutuhkan kajian panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Jadi, konteks lokasi yang lain juga itu butuh riset yang cukup panjang. Karena memindahkan badak, logikanya bukan cara memindahkan kambing dari kandang satu ke kandang dua," ujarnya.

Menurut Wanda, salah satu aspek utama yang harus diperhatikan adalah kondisi ekologi habitat baru. Lokasi tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan badak untuk berkembang biak, tumbuh, dan menjaga kesehatannya.