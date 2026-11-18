MUI Ingatkan Pemerintah Tak Sembrono Soal Relokasi Badak Jawa, Singgung Ikatan Kultural Banten

JAKARTA – Rencana pemindahan habitat badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo menuai sorotan tajam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah diminta mengedepankan kehati-hatian dan kajian mendalam agar langkah tersebut tidak justru mengancam kelangsungan hidup satwa langka maupun mencederai ikatan kultural warga Banten.

Ketua MUI Bidang Lingkungan Hidup, M Azrul Tanjung, menyatakan pemindahan satwa liar yang telah hidup berpuluh-puluh hingga ratusan tahun di suatu wilayah tidak bisa dilakukan secara serampangan. Menurutnya, aspek kecocokan ekosistem, iklim, dan struktur alam antara Ujung Kulon dan wilayah baru harus melalui kajian ilmiah yang mendalam serta melibatkan para ahli kompeten.

“Begini, yang pertama kita harus berhati-hati untuk melakukan (perubahan pada) yang sudah paten atau yang memang entitas asli sebuah wilayah. Nah, seperti badak di Ujung Kulon, itu sudah entah berapa puluh atau ratusan tahun hidup di sana,” ujar Azrul Tanjung dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11/2026).

Lebih lanjut, Azrul menyoroti dimensi sosiologis dan psikologis dari wacana relokasi tersebut. Dia mengingatkan bahwa keberadaan badak jawa di Ujung Kulon bukan sekadar persoalan konservasi biologis, melainkan sudah menjadi simbol kebanggaan turun-temurun bagi masyarakat Banten, khususnya warga di sekitar Ujung Kulon.

“Jadi, bisa kita bayangkan seperti apa perasaan masyarakat yang memiliki entitas sangat unik, khas, dan dibanggakan puluhan hingga ratusan tahun di Banten, tiba-tiba harus dipindahkan,” katanya menegaskan.

Menanggapi argumen sebagian pihak terkait potensi ancaman bencana alam seperti tsunami di kawasan Ujung Kulon, Azrul menilai alasan tersebut kurang tepat. Alih-alih memindahkan satwa ke tempat jauh yang justru berisiko mempercepat kepunahan, ia menyarankan pemerintah melakukan rekayasa tata kelola kawasan dan mitigasi bencana yang tepat di habitat aslinya.

Selain itu, MUI menyoroti kekhawatiran publik bahwa wacana relokasi ini ditunggangi motif komersialisasi atau rencana pembukaan lahan pertambangan di kawasan tersebut. Azrul sangat menyayangkan jika kelestarian satwa langka yang berharga harus dikorbankan demi kepentingan ekonomi.