Badak Jawa Mau Dipindah dari Ujung Kulon, Menteri Pigai Curiga Ada Proyek Bisnis

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menduga ada kepentingan bisnis di balik rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur. Dugaan tersebut muncul setelah dirinya melihat pola yang kerap terjadi dalam rencana pemindahan masyarakat maupun biota.

"Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau memindahkan biota mereka, kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk," ujar Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 17 November 2026.

Pigai menduga terdapat kepentingan bisnis di balik rencana pemindahan tersebut.

"Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM ya nangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis," tegasnya.

Pigai mengaku belum pernah mendengar adanya ancaman serius terhadap habitat Badak Jawa di Ujung Kulon, termasuk ketika terjadi bencana alam seperti erupsi.

"Kepentingan bisnis, karena kita tidak pernah mendengar Badak Jawa, badak di Ujung Kulon itu terancam karena selama ini kan, belum pernah kita dengar. Terancam, kan?" katanya.