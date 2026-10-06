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Ada Demo Buruh, Jalan Gatot Subroto Depan DPR Ditutup Sementara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |11:39 WIB
Ada Demo Buruh, Jalan Gatot Subroto Depan DPR Ditutup Sementara
Jalan Gatot Subroto ditutup imbas demo buruh di DPR RI (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10/2026). Aksi ini dilakukan untuk mengawal pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Akibatnya, polisi melakukan penutupan Jalan Gatot Subroto imbas kemacetan.

Berdasarkan pantauan, petugas kepolisian melakukan penutupan Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Gedung DPR RI, sekitar pukul 11.00 WIB. Arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi dibelokkan menuju Jalan Gerbang Pemuda.

Penutupan jalan dilakukan karena macetnya arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI lantaran ribuan buruh sudah ramai berdatangan. Bahkan, arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI telah terjadi stuck sehingga penutupan dilakukan di pertigaan Jalan Gerbang Pemuda.

Kemacetan di Jalan Gerbang Pemuda, tepatnya di flyover Gerbang Pemuda hingga ke Pintu 10 SUGBK lantaran para buruh berkumpul di kawasan SUGBK. Hingga siang ini, para buruh terus berdatangan ke Gedung DPR RI.

Petugas kepolisian tampak melakukan penjagaan di sekitar Gedung DPR RI guna pengamanan aksi demo. Polisi juga terlihat di sejumlah titik jalanan menuju Gedung DPR RI melakukan pengaturan arus lalu lintas.

(Arief Setyadi )

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