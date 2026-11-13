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Zulhas: Parpol Koalisi Diminta Siapkan Usulan Pengganti Gibran dalam Waktu Seminggu

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |20:47 WIB
Zulhas: Parpol Koalisi Diminta Siapkan Usulan Pengganti Gibran dalam Waktu Seminggu
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
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BOGOR — Presiden Prabowo Subianto meminta para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menyiapkan usulan nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam waktu satu pekan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan usai pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

"(Presiden bertemu) dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua kan," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Zulhas menyatakan bahwa PAN akan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok pengganti wapres kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan partainya tidak akan menyodorkan nama kader internal.

"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," ujarnya.

"Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN enggak ada," paparnya.

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