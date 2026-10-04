Pramono Tebak Skor Final Indonesia vs Thailand: 2-1 untuk Garuda!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memprediksi Timnas Indonesia akan mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026).

Pramono mengaku optimistis skuad Garuda mampu meraih kemenangan dan mempersembahkan gelar juara untuk masyarakat Indonesia.

“Mengenai angkanya berapa, kalau saya disuruh menebak, saya menebak 2-1. Dan bismillah menang,” kata Pramono, Minggu (4/10/2026).

Pramono mengaku mengikuti pertandingan Indonesia melawan Bangladesh yang berakhir dengan kemenangan 9-2. Menurut dia, laga tersebut sangat mendebarkan, terutama karena Timnas Indonesia mampu mencetak dua gol pada masa perpanjangan waktu.

“Saya kebetulan mengikuti pertandingan ketika Indonesia melawan Bangladesh yang 9-2, walaupun dimulai dari Malaysia yang menang 6-0 melawan Singapura. Terus terang itu pertandingan yang sangat-sangat mendebarkan,” kata Pramono.