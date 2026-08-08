1 Orang Dievakuasi dari Lantai 15 saat Gedung Bapenda DKI Terbakar

JAKARTA - Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, mengatakan pihaknya mengevakuasi satu orang dari lantai 15 saat kebakaran melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pada Jumat (7/8/2026) malam.

"Alhamdulillah tadi kami berhasil meng-evacuate satu orang pekerja sepertinya, itu dari lantai 15," kata Bayu di lokasi, Sabtu (8/8/2026) dini hari.

Menurutnya, saturasi oksigen orang yang dievakuasi tersebut dalam kondisi aman.

"Tadi saya cek juga saturasinya sepertinya aman, mudah-mudahan tidak ada kenapa-napa gitu maksudnya dan dia bisa sehat dan selamat," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini yang bersangkutan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Diketahui, gedung tersebut terdiri dari 16 lantai. Adapun, api membakar lantai 11 hingga 16.

"Jadi kebakaran terjadi dari lantai 11 sampai dengan lantai 16," kata Bayu.