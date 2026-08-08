Masih Ada Titik Panas di Gedung Bapenda DKI, 24 Mobil Damkar Lakukan Pendinginan

JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran masih mendeteksi adanya titik panas di Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, yang terbakar pada Jumat (7/8/2026) malam. Untuk itu, proses pendinginan masih dilakukan hingga pagi ini.

"Untuk situasi pagi hari ini proses pendinginan, ini dilakukan overhaul dikarenakan masih ada titik-titik hawa panas yang masih ada. Jangan sampai terlewat, nanti timbul kebakaran kembali," kata Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Karnawan, saat ditemui di lokasi, Sabtu (8/8/2026).

Kendati demikian, Karnawan mengatakan pihaknya masih menyiagakan puluhan mobil pemadam untuk melakukan proses pendinginan.

"Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24, dari hari awal itu 35 unit, sekarang sudah ada 24. Terus yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena sisanya ini diperbantukan di masing-masing kota," ucap Karnawan.

Karnawan menyebut dugaan awal titik api berasal dari lantai 11 yang saat ini sedang dalam proses renovasi. Namun, ia meminta publik menunggu hasil pendalaman dari Puslabfor Polri.

"Baik, informasi awal memang diduga dari lantai 11, dari adanya renovasi. Untuk kepastiannya mungkin nanti menunggu hasil penyelidikan dari Puslabfor," pungkasnya.



(Awaludin)

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