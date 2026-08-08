Imbas Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Lalin Jalan Abdul Muis Jakpus Masih Ditutup

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8/2026) malam. Hingga Sabtu (8/8/) pagi, lalu lintas di Jalan Abdul Muis masih ditutup.

Berdasarkan pantauan Okezone di Jalan Abdul Muis, akses jalan yang mengarah ke Gedung Bapenda DKI masih ditutup. Sejumlah cone dan pembatas jalan dipasang untuk menghalangi kendaraan melintas.

Selain akses jalan, sejumlah fasilitas di sekitar lokasi juga masih ditutup. Salah satunya SPBU yang berada tepat di samping Gedung Bapenda DKI.

Saat mendekati gedung, masih tercium bau hangus sisa kebakaran. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan beberapa truk TNI juga masih disiagakan di sekitar lokasi.