Tim Puslabfor Polri Telusuri Penyebab Kebakaran Gedung Bapenda DKI

JAKARTA - Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dikerahkan untuk mendalami penyebab kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Jakarta Pusat.

“Dari kepolisian, udah datang tim dari Puslabfor Polri, sudah standby dari tadi malam,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan di lokasi, Sabtu (8/8/2026).

Meski demikian, Roby mengatakan tim Puslabfor Polri hingga kini belum dapat masuk ke dalam gedung. Sebab, petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran dan proses pendinginan.

“Namun saat ini, tim Puslabfor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari Damkar. Jadi nanti, masih ada satu tim Damkar yang di atas, masih melakukan penyisiran,” ujar Roby.

“Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan olah TKP oleh Labfor Polri, baru kita akan masuk untuk mencari sumber atau sebab dari kebakaran tersebut,” sambungnya.