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Gegara Vandalisme Alat Sinyal di Bojong Gede-Citayam, KRL Bogor-Jakarta Terganggu

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |09:14 WIB
Gegara Vandalisme Alat Sinyal di Bojong Gede-Citayam, KRL Bogor-Jakarta Terganggu
KRL Commuterline gangguan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Perjalanan KRL Bogor–Jakarta Kota mengalami gangguan pada Kamis (23/7/2026), akibat dugaan vandalisme terhadap perangkat persinyalan di antara Stasiun Bojong Gede dan Stasiun Citayam.

Akibat gangguan tersebut, operasional kereta di lintas tersebut sempat diatur dengan sistem pergantian keluar masuk stasiun sehingga menyebabkan keterlambatan perjalanan.

KAI Commuter melalui akun resmi X menyampaikan bahwa gangguan dipicu oleh indikasi vandalisme pada perangkat persinyalan.

"Terdapat indikasi vandalisme pada perangkat persinyalan di antara Stasiun Bojong Gede-Citayam. Saat ini perjalanan Commuter Line mengalami pergantian keluar masuk di stasiun," tulis KAI Commuter, Kamis (23/7/2026).

KAI Commuter juga mengimbau para pengguna Commuter Line untuk mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan," lanjut pengumuman tersebut.

 

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