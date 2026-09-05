Gunung Anak Krakatau Meletus, Warga Dilarang Aktivitas Radius 3 Km

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada, Jumat 4 September 2026, malam. Kini otoritas menetapkan status level III atau siaga usai letusan tersebut.

"Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada Level III (Siaga)," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Sabtu (5/9/2026).

PVMBG melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau.

"Atau melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif," ujar Berton.

Sebelumnya Gunung Anak Krakatau mulai meletus sekitar pukul 23.07 WIB. Bahkan, letusan masih terhadi hingga 1 jam 30 menit. Bahkan, laporan itu menyebutkan bahwa letusan itu menyemburkan lava.

"Kondisi Terkini Gunung Anak Krakatau Erupsi Menerus selama 1jam 30 Menit sampai laporan ini di buat, berlangsung sejak pukul 23.07 WIB hingga sekarang. Kondisi erupsi seperti ini diinterpretasikan sebagai "Lava Fontain" atau lava air mancur," bunyi laporan itu.

(Fahmi Firdaus )

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