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Misteri Jurnalis Hilang, Polisi Uji DNA Mayat Pria yang Ditemukan di Enggano

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |10:35 WIB
Misteri Jurnalis Hilang, Polisi Uji DNA Mayat Pria yang Ditemukan di Enggano
Gunung anak krakatau Erupsi (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polisi melakukan autopsi dan mengambil sampel DNA terhadap mayat pria tanpa identitas yang ditemukan di pesisir Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Hal itu terkait dengan pencarian jurnalis dan awak kapal yang hilang di Selat Sunda.

"Kami sampaikan pada hari ini sedang dilakukan autopsi dari jenazah yang ditemukan tanpa identitas di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara ini untuk jenazah tengah dilakukan autopsi oleh Biddokkes Polda Bengkulu," kata Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Imam Wijayanto, dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Polda Lampung, terkait kemungkinan keterkaitan antara penemuan jenazah tersebut dan rombongan lima jurnalis beserta tiga kru, yang masih dalam pencarian setelah hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Meski begitu, Imam menegaskan, hingga kini belum dapat dipastikan apakah jenazah yang ditemukan tersebut merupakan salah seorang dari rombongan yang hilang.

"Kami belum bisa memastikan (apakah jenazah tersebut merupakan jurnalis yang hilang), tapi Dirkrimsus dan Kabid Dokkes Polda Bengkulu sudah berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk meminta ciri-ciri atau sampel yang ada dari sana," ujarnya.

 

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