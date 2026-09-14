Gubernur Banten dan Kepala SAR Gelar Rapat Perpanjangan Operasi Pencarian 5 Jurnalis

JAKARTA - Operasi pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda memasuki hari ketujuh, Senin (14/9/2026). Sejumlah pimpinan unsur SAR gabungan akan menggelar rapat evaluasi sore ini untuk membahas perpanjangan operasi.

Pantauan Okezone di lokasi, Gubernur Banten Andra Soni telah terlihat mendatangi Posko SAR Gabungan yang berada di kawasan Pantai Carita, Anyar, Banten. Hadir juga Bupati Pandeglang, R Dewi Setiani selaku Kepala Daerah.

Sementara, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Al Amrad dan Danrem 064/Maulana Yusuf, Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto dan Danlanal Banten, Letkol Laut (P) Wawan Subagyo dari unsur TNI AL juga terlihat. Adapun pimpinan unsur dari masing-masing SAR gabungan juga hadir.

Selain para pimpinan, pihak keluarga dari para survivor juga terlihat dijadwalkan untuk menghadiri rapat evaluasi tersebut. Rencananya, rapat evaluasi tersebut akan dimulai pad pukul 17.00 WIB usai operasi hari ketujuh ini rampung dilakukan.

Sementara, sejumlah armada atau alut yang sempat berangkat untuk menjalankan operasi SAR di hari ketujuh juga sudah tiba di dermaga. Para petugas juga terlihat hendak melaporkan hasil operasi yang dilakukan.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni mendorong Basarnas untuk memperpanjang operasi pencarian terhadap jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.