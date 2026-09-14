Masuki Hari Ketujuh, Tim SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

JAKARTA — Operasi SAR pencarian delapan orang, termasuk lima jurnalis yang hilang di Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali berlanjut pada Senin (14/9/2026). Memasuki hari ketujuh ini, Tim SAR gabungan akan mengoptimalkan dan memperluas operasi di perairan Selat Sunda.

“Memasuki hari ketujuh, kami terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencari dan menemukan delapan korban yang masih hilang. Tim SAR Gabungan melaksanakan pencarian secara terkoordinasi dengan membagi wilayah operasi ke dalam beberapa sektor, serta melibatkan unsur laut, udara, dan darat,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, S.Sos.

Operasi pencarian sejauh ini telah dilakukan dengan melibatkan kapal dan pemantauan udara via helikopter. Pada hari keenam pencarian kemarin, Minggu (13/9/2026), Tim SAR telah melakukan penyisiran di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga radius 5 kilometer dalam operasi yang berlangsung selama sembilan jam.

Selama pencarian, Tim SAR menemukan jaket pelampung, terpal, dan galon di sekitar Pulau Sebesi, namun tidak melihat tanda-tanda keberadaan kapal yang membawa kedelapan orang tersebut.

Sebagai informasi, peristiwa hilang kontak speedboat yang membawa para ABK dan jurnalis ini bermula saat kapal tersebut bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, menuju Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB dengan estimasi perjalanan sekitar dua jam. Pada pukul 14.42 WIB, kapal dilaporkan hilang kontak di antara perairan Carita dan Gunung Anak Krakatau.

Komunikasi terakhir tercatat pada pukul 18.13 WIB dengan posisi di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, sebelum kemudian tidak dapat lagi terhubung. Adapun kapal tersebut mengangkut lima jurnalis, sementara tiga orang lainnya merupakan kapten kapal, anak buah kapal (ABK), dan pemandu.

Berikut identitas delapan korban yang belum ditemukan:

Warta (Kapten kapal), 55 tahun Surakman (ABK), 60 tahun Heriyanto (Guide), 49 tahun M. Bagus Khoirunnas (Pewarta Foto Antara) Arie Basuki (Pewarta Foto Merdeka.com) Yudistiro Pranoto (Pewarta Foto iNews.id), 43 tahun Firdaus Wajidi (Jurnalis Anadolu Agency) Donal Husni (Freelance)

(Rahman Asmardika)

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