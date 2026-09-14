Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masuki Hari Ketujuh, Tim SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |09:49 WIB
Masuki Hari Ketujuh, Tim SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda
Operasi pencarian delapan penumpang speed boat yang hilang kontak di Selat Sunda memasuki hari ketujuh.
A
A
A

JAKARTA — Operasi SAR pencarian delapan orang, termasuk lima jurnalis yang hilang di Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali berlanjut pada Senin (14/9/2026). Memasuki hari ketujuh ini, Tim SAR gabungan akan mengoptimalkan dan memperluas operasi di perairan Selat Sunda.

“Memasuki hari ketujuh, kami terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencari dan menemukan delapan korban yang masih hilang. Tim SAR Gabungan melaksanakan pencarian secara terkoordinasi dengan membagi wilayah operasi ke dalam beberapa sektor, serta melibatkan unsur laut, udara, dan darat,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, S.Sos.

Operasi pencarian sejauh ini telah dilakukan dengan melibatkan kapal dan pemantauan udara via helikopter. Pada hari keenam pencarian kemarin, Minggu (13/9/2026), Tim SAR telah melakukan penyisiran di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga radius 5 kilometer dalam operasi yang berlangsung selama sembilan jam.

Selama pencarian, Tim SAR menemukan jaket pelampung, terpal, dan galon di sekitar Pulau Sebesi, namun tidak melihat tanda-tanda keberadaan kapal yang membawa kedelapan orang tersebut.

Sebagai informasi, peristiwa hilang kontak speedboat yang membawa para ABK dan jurnalis ini bermula saat kapal tersebut bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, menuju Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB dengan estimasi perjalanan sekitar dua jam. Pada pukul 14.42 WIB, kapal dilaporkan hilang kontak di antara perairan Carita dan Gunung Anak Krakatau.

Komunikasi terakhir tercatat pada pukul 18.13 WIB dengan posisi di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, sebelum kemudian tidak dapat lagi terhubung. Adapun kapal tersebut mengangkut lima jurnalis, sementara tiga orang lainnya merupakan kapten kapal, anak buah kapal (ABK), dan pemandu.

Berikut identitas delapan korban yang belum ditemukan:

  1. Warta (Kapten kapal), 55 tahun
  2. Surakman (ABK), 60 tahun
  3. Heriyanto (Guide), 49 tahun
  4. M. Bagus Khoirunnas (Pewarta Foto Antara)
  5. Arie Basuki (Pewarta Foto Merdeka.com)
  6. Yudistiro Pranoto (Pewarta Foto iNews.id), 43 tahun
  7. Firdaus Wajidi (Jurnalis Anadolu Agency)
  8. Donal Husni (Freelance)

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241848//banten-Mshm_large.jpg
5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Keluarga Dapat Pendampingan Medis-Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241831//basarnas-jXlV_large.jpg
Hari Ke-6 Pencarian 5 Jurnalis Nihil, Tim SAR Temukan Terpal-Galon di Sekitar Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241758//viral-lzMv_large.jpg
Hari Keenam Pencarian 5 Jurnalis, Tim SAR Gelar Operasi Darat, Laut dan Udara di Selat Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/337/3241700//nezar-SwuC_large.jpg
Sinyal Terakhir 5 Jurnalis dan 3 ABK Hilang Terdeteksi di Pulau Sebesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/337/3241671//diah_nasution-T1Gl_large.jpg
Istri Jurnalis Ikut Pencarian Hari Kelima: Saya Yakin Suami Masih Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/337/3241654//objek_mengambang_terlihat_di_selat_sunda-Q0Xi_large.jpg
Objek Mengambang Terlihat di Selat Sunda, Diduga Berkaitan dengan Speedboat Jurnalis yang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement