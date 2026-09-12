Objek Mengambang Terlihat di Selat Sunda, Diduga Berkaitan dengan Speedboat Jurnalis yang Hilang

JAKARTA - Sebuah objek mengambang dan reflektif terlihat di perairan Selat Sunda, di tengah pencarian delapan orang yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Objek tersebut terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Irgy Firgyawan, @bigy11, pada Sabtu (12/9/2026).

Irgy mengatakan, video itu diambil saat dirinya berjaga di atas kapal yang melintasi Selat Sunda. Saat itu, ia melihat dua objek asing mengapung di perairan, yakni benda berbentuk seperti kotak penyimpanan air dan satu benda yang memantulkan cahaya.

"Kalau yang saya lihat itu ada kotak penyimpanan air dingin, dan satu lagi benda reflektif (memantul cahaya) saya tidak tahu apa," tutur Irgy saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Irgy, video tersebut direkam pada Sabtu (12/9/2026) pukul 09.55 WIB. Lokasi pengambilan video berada di koordinat 05-59.79 S/104-53.78 E.

Irgy mengaku khawatir objek yang ditemukan tersebut merupakan barang yang berada di dalam speedboat rombongan jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Yang saya takutkan benda tersebut merupakan benda yang ada di boat, karena saya dapat info dari komenan vt saya, kalau biasanya boat yang hilang tersebut membawa kotak seperti itu untuk menyimpan minuman agar tetap dingin," ucapnya.