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Kodam Jaya Gelar Doa Bersama untuk Para Jurnalis yang Hilang Kontak di Selat Sunda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |13:13 WIB
Kodam Jaya Gelar Doa Bersama untuk Para Jurnalis yang Hilang Kontak di Selat Sunda
Doa bersama Kodam Jaya untuk para jurnalis yang masih hilang di Selat Sunda.
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JAKARTA – Kodam Jaya/Jayakarta menggelar doa bersama untuk awak media yang hingga saat ini belum ditemukan saat menjalankan tugas jurnalistik dalam peliputan peristiwa Krakatau di Selat Sunda. Pencarian para jurnalis masih berlangsung hingga Sabtu, 2 September dengan area yang diperluas.

Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al Ikhlas Kodam Jaya, Kamis (10/9/2026) pukul 12.30 WIB ini diikuti seluruh prajurit dan PNS Kodam Jaya sebagai bentuk kepedulian, empati, dan solidaritas terhadap insan pers yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Dalam suasana khidmat, seluruh peserta memanjatkan doa agar awak media yang belum ditemukan diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Kegiatan tersebut juga menjadi wujud dukungan moril Kodam Jaya kepada keluarga serta rekan-rekan media yang masih menantikan kabar mengenai keberadaan awak media tersebut.

Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Iskak, S.T., M.M.T. mengatakan, doa bersama merupakan bentuk kepedulian keluarga besar Kodam Jaya terhadap insan pers yang selama ini menjadi mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Melalui doa bersama ini, kami berharap awak media yang sampai saat ini belum ditemukan dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Kami juga mendoakan agar keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keyakinan dalam menghadapi situasi ini,” ujar Kapendam Jaya.

Menurutnya, tugas jurnalistik di lapangan memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Karena itu, Kodam Jaya turut menyampaikan rasa prihatin sekaligus dukungan kepada seluruh insan pers yang tetap menjalankan tugasnya di tengah kondisi yang penuh risiko.

 

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