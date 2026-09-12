Hari Kelima Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda, Helikopter Dikerahkan untuk Pemantauan Udara

JAKARTA – Operasi pencarian lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau diperkuat dengan pengerahan Helikopter Dauphin AS 365 N3+ HR-3604 pada Sabtu (12/9/2026). Helikopter HR-3604 tiba di Pantai Carita pada pukul 09.05 WIB.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, menyampaikan bahwa helikopter tersebut disiagakan di Pantai Carita untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR, khususnya memperluas jangkauan pemantauan dari udara terhadap wilayah pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau dan Perairan Selat Sunda.

“Pengerahan Helikopter HR-3604 merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat pencarian melalui udara. Dengan dukungan ini, kami berharap jangkauan pemantauan dapat semakin luas sehingga setiap kemungkinan adanya petunjuk keberadaan delapan orang yang masih dalam pencarian dapat segera teridentifikasi,” ujar Al Amrad dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).

Helikopter HR-3604 membawa enam orang crew on board, yang terdiri atas Kapten Pnb Dimas, Kapten Pnb Zulham, Lettu Pnb Garini, Peltu Nurdin, Sertu Henri, dan Prada Prasetyo. Tidak terdapat penumpang tambahan dalam penerbangan tersebut.

Ia menambahkan, seluruh unsur SAR gabungan terus bergerak sesuai rencana operasi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan personel.

"Kondisi cuaca di wilayah Pantai Carita saat helikopter tiba terpantau cerah, dengan angin sekitar 2 knot dari arah timur menuju barat dan jarak pandang kurang dari 8 kilometer," pungkas Al Amrad.

(Rahman Asmardika)

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