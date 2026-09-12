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Hari Kelima Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda, Tim SAR Perluas Area Pantauan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |10:16 WIB
Hari Kelima Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda, Tim SAR Perluas Area Pantauan
Ilustrasi.
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JAKARTA – Tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian terhadap delapan orang yang berada di dalam speed boat yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang kini telah memasuki hari kelima operasi SAR.

Pencarian dijadwalkan dimulai pada Sabtu (12/9/2026) pukul 07.00 WIB dengan memperluas wilayah penyisiran melalui jalur laut dan udara.

Sebanyak enam sektor pencarian laut, yakni Sektor T, U, Z, W, X, dan Y, telah ditentukan dengan total luas area pencarian sekitar 2.537 mil laut persegi. Sementara itu, pencarian udara melalui Sektor H mencakup area seluas sekitar 2.063 mil laut persegi.

Di laut, dikerahkan sejumlah kapal dan unsur SAR, di antaranya KRI Kerambit, KP Sanjaya, KAL Pahawang, KRI Leuser, KAL Anyer, KN SAR Antasena, KN SAR Basudewa, TB Gunung Santri, KP Hayabusa, RIB 02 Banten, KN SAR Tetuka 247, RBB Pulau Peucang, dan RIB 02 Lampung.

"Untuk memperluas jangkauan pemantauan dari udara, Tim SAR juga mengerahkan Helikopter HR-3604 dan dua unit Drone Thermal Basarnas," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, dalam keterangan tertulisnya.

Ia menegaskan, keselamatan personel tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan operasi, mengingat kondisi perairan Selat Sunda yang dinamis.

Diketahui, delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta (55) selaku kapten kapal, Surakman (60) selaku anak buah kapal (ABK), serta Heriyanto (49) selaku guide.

 

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