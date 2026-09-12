Tragis! Petani Tewas Terjebak Kobaran Api saat Padamkan Kebakaran Lahan

MALANG – Seorang petani bernama Kusnin (63) warga Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tewas terjebak kobaran api saat berusaha mencegah kebakaran lahan.

Kebakaran lahan tebu ini berlokasi di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Saat kejadian, korban sedang berupaya membuat sekat bakar di area perkebunan tebu untuk menghentikan rambatan api.

Namun, kondisi angin yang bertiup kencang membuat api bergerak cepat dan berubah arah. Korban Kusnin yang berada di tengah lahan akhirnya tidak sempat menyelamatkan diri hingga terjebak dalam kobaran api.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, kebakaran lahan tebu tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB.

Api awalnya muncul akibat aktivitas pembakaran sisa panen tebu. Kobaran api kemudian membesar setelah tertiup angin dan merambat ke area lahan di sekitarnya.

“Terjadi kebakaran lahan tebu disebabkan pembakaran sisa panen tebu dan merembet ke lahan di sekitarnya,” ujar Sadono dikutip, Jumat (11/9/2026).

Melihat api semakin meluas, Kusnin berinisiatif membuat sekat bakar agar kobaran tidak menjalar lebih jauh. Namun, perubahan arah angin membuat upaya tersebut berujung tragis.

“Salah satu pemilik lahan berusaha membuat sekat bakar, tapi angin kencang membuat korban terjebak di tengah kebun tebu,” katanya.