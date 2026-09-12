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Istri Jurnalis iNews Ikut Proses Pencarian Suaminya ke Pulau Sertung

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |11:03 WIB
Istri Jurnalis iNews Ikut Proses Pencarian Suaminya ke Pulau Sertung
Istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto, Diah Nasution.
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JAKARTA - Istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto, Diah Nasution, mengikuti langsung proses pencarian suaminya bersama empat wartawan lain dan tiga kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau pada Sabtu (12/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Diah menaiki Kapal KP Sanjaya.

Ia menjelaskan, proses pencarian hari ini akan menuju ke Pulau Sertung yang diperkirakan memiliki jarak 2–4 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

"Hari ini jika sesuai rencana, akan dilakukan pencarian ke sekitaran Pulau Sertung," kata Diah kepada iNews Media Group.

Diah menyatakan keikutsertaannya dalam proses pencarian hari ini didasari keinginan untuk memantau secara langsung pencarian suaminya dan kawan-kawan. Ia pun meyakini hari ini akan ada kabar baik terkait pencarian delapan orang tersebut.

"Saya ingin ikut karena ingin ikut memantau dan mendoakan semoga suami dan juga rekan-rekan serta kru, bisa selamat dan ada petunjuk baik hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, operasi pencarian Yudistiro dkk. mengerahkan Helikopter Dauphin AS 365 N3+ HR-3604 untuk memperkuat pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, mengatakan bahwa helikopter tersebut disiagakan di Pantai Carita untuk mendukung operasi SAR, khususnya memperluas jangkauan pemantauan udara di wilayah pencarian sekitar Gunung Anak Krakatau dan Perairan Selat Sunda.

“Pengerahan Helikopter HR-3604 merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat pencarian melalui udara. Dengan dukungan ini, kami berharap jangkauan pemantauan dapat semakin luas sehingga setiap kemungkinan adanya petunjuk keberadaan delapan orang yang masih dalam pencarian dapat segera teridentifikasi,” ujar Al Amrad dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).

 

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