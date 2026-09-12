Istri Jurnalis Ikut Pencarian Hari Kelima: Saya Yakin Suami Masih Ada

JAKARTA - Istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto, Diah Nasution, optimistis lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau selamat dan bisa segera ditemukan.

Hal itu disampaikan Diah saat mengikuti secara langsung proses pencarian hari kelima dengan menggunakan Kapal KP Sanjaya.

"Karena saya yakin dan optimistis, suami dan rekan-rekannya masih ada dan bisa ditemukan," kata Diah menjawab pertanyaan mengenai alasan mengikuti proses pencarian hari kelima ini.

Berdasarkan informasi yang ia terima, rencana proses pencarian hari ini akan menyusuri Pulau Sertung yang diperkirakan memiliki jarak 2-4 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.