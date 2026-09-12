Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istri Jurnalis Ikut Pencarian Hari Kelima: Saya Yakin Suami Masih Ada

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |17:39 WIB
Istri Jurnalis Ikut Pencarian Hari Kelima: Saya Yakin Suami Masih Ada
Diah Nasution, istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto, Diah Nasution, optimistis lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau selamat dan bisa segera ditemukan.

Hal itu disampaikan Diah saat mengikuti secara langsung proses pencarian hari kelima dengan menggunakan Kapal KP Sanjaya.

"Karena saya yakin dan optimistis, suami dan rekan-rekannya masih ada dan bisa ditemukan," kata Diah menjawab pertanyaan mengenai alasan mengikuti proses pencarian hari kelima ini.

Berdasarkan informasi yang ia terima, rencana proses pencarian hari ini akan menyusuri Pulau Sertung yang diperkirakan memiliki jarak 2-4 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/337/3241654//objek_mengambang_terlihat_di_selat_sunda-Q0Xi_large.jpg
Objek Mengambang Terlihat di Selat Sunda, Diduga Berkaitan dengan Speedboat Jurnalis yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241551//amrad-Oq98_large.jpg
Cari 5 Jurnalis Hilang Kontak, Tim SAR Sisir 3 Pulau di Sekitar Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241547//ratusan_jurnalis_doa_bersama_untuk_5_pewarta-L0AH_large.jpg
Ratusan Jurnalis Doa Bersama untuk 5 Pewarta yang Hilang Kontak di Selat Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241494//kapolda_banten_irjen_pol_hengki-BugT_large.jpg
Kapolda Banten Pastikan Life Jacket di Selat Sunda Bukan Milik Kapal Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241486//5_jurnalis_dan_3_abk_hilang_di_selat_sunda-sXLa_large.jpg
5 Jurnalis dan 3 ABK Hilang di Selat Sunda, Masjid Bimantara Gelar Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241485//pemantauan_gunung_anak_krakatau-B32J_large.jpg
BNPB: Gunung Anak Krakatau Masih dalam Status Level III
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement