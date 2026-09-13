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Hari Keenam Pencarian 5 Jurnalis, Tim SAR Gelar Operasi Darat, Laut dan Udara di Selat Sunda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |10:45 WIB
Hari Keenam Pencarian 5 Jurnalis, Tim SAR Gelar Operasi Darat, Laut dan Udara di Selat Sunda
Tim SAR Gelar Operasi Darat, Laut dan Udara di Selat Sunda/Okezone
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JAKARTA - Tim SAR Gabungan kembali melakukan pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keenam operasi SAR pada Minggu (13/9), luas area pencarian mencapai 6.010 NM².

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, mengatakan, operasi pencarian terus dioptimalkan dengan mengerahkan berbagai unsur SAR gabungan dan sarana pencarian yang tersedia.

"Memasuki hari keenam operasi SAR, kami bersama seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya mengoptimalkan pencarian terhadap delapan orang yang masih dalam pencarian," ujar Amrad, Minggu (13/9/2026).

Area pencarian telah dibagi menjadi beberapa sektor dengan dukungan unsur laut, darat, dan udara. Amrad memastikan upaya pencarian akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel yang terlibat.

Dalam operasi hari keenam, Tim SAR Gabungan membagi wilayah pencarian menjadi enam sektor dengan luas yang berbeda-beda. Sektor V memiliki luas 840 NM² dan melibatkan KRI Kerambit serta KRI Teluk Gilimanuk.

Kemudian Sektor W seluas 1.120 NM² yang melibatkan KAL Anyer, Sektor Z seluas 809 NM² dengan KN SAR Basudewa dan KN SAR Antasena, serta Sektor Y seluas 497 NM² yang melibatkan KP Sanjaya dan KRI Lepu.

Sementara itu, Sektor X memiliki luas 681 NM² dan melibatkan KN SAR Tetuka, RBB Peucang, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, KP 2016, KP 2013, KM Garuda, dan KM Bima.

Adapun sektor dengan area pencarian paling luas berada di Sektor H, yakni mencapai 2.063 NM². Pencarian di sektor ini didukung helikopter HR 3604.

"Kami akan terus melakukan upaya terbaik dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat," kata Al Amrad.

 

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