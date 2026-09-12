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Sinyal Terakhir 5 Jurnalis dan 3 ABK Hilang Terdeteksi di Pulau Sebesi

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |21:30 WIB
Sinyal Terakhir 5 Jurnalis dan 3 ABK Hilang Terdeteksi di Pulau Sebesi
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria (foto: tangkapan layar)
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PANDEGLANG - Kontak terakhir lima jurnalis dan tiga anak buah kapal (ABK) yang hilang di Perairan Selat Sunda, saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau terdeteksi di Pulau Sebesi pada 7 September lalu.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan bahwa hal itu terungkap usai laporan terakhir yang diterima oleh Komdigi dari upaya pelacakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) jaringan seluler.

"Ya itu kontak yang terakhir yang ada di Pulau Sebesi. Itu kontak terakhir di mana sinyal ya yang dipancarkan oleh IMEI yang disebutkan itu, itu berasal dari pulau itu atau terdeteksi dari pulau itu," kata Nezar saat diwawancarai di Pantai Marina Carita, Pandeglang, Banten, pada Sabtu (12/9/2026).

Nezar menjelaskan, bahwa temuan sinyal tersebut diperoleh dari pantauan operator seluler yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Komdigi, untuk kemudian diteruskan sebagai data krusial bagi tim operasi SAR. Data tersebut menjadi satu hal yang krusial guna mencari keberadaan lima jurnalis yang hilang kontak.

"Itu berdasarkan pantauan operator seluler yang dilaporkan juga ke Dirjen Infrastruktur Komdigi. Dan itu sudah kita sampaikan juga ke tim SAR dan data itu menjadi data-data penting untuk diolah sebagai kontak terakhir dari kapal yang kehilangan kontak itu," ucap dia.

Menurutnya, pancaran sinyal IMEI tersebut terdeteksi pada 7 September 2026 petang, sebelum kontak dengan rombongan kapal terputus total. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pencarian mulai dilakukan di Pulau Sebesi.

"Jadi memang mulai ditelusuri dari kontak terakhirnya ada di mana. Dan terakhir ditelusuri itu pukul 18.00 kurang lebih ya di tanggal 7 September, itu ada kontak, ada sinyal di daerah Pulau Sebesi itu. Dan sudah dilakukan penyisiran, pencarian, dan hari ini juga lagi dikerahkan," tambah dia.

 

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