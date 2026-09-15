Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari ke-8 Pencarian Jurnalis, Tim SAR Sisir Jalur Darat dari Carita hingga Anyer

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:09 WIB
Hari ke-8 Pencarian Jurnalis, Tim SAR Sisir Jalur Darat dari Carita hingga Anyer
Basarnas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Operasi SAR hari kedelapan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak, di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau atau Selat Sunda kembali digelar, Selasa (15/9/2026).

Kasubsie Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto melaporkan, hari ini pihaknya telah mengerahkan Tim SAR gabungan untuk membantu menyisir area darat dari wilayah Pantai Carita hingga Anyer.

"Penyisiran darat tadi hasil briefing, saya sudah arahkan ke teman-teman yang ada di posko untuk melaksanakan penyisiran darat dari Carita ini menuju ke perairan Anyer, Pantai Anyer," kata Rizky dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

Penyisiran darat ini digelar, lanjut Rizky, bersamaan dengan pencarian melalui jalur air dan udara. Luas area pencarian hari ini sekitar 3.962 mil persegi yang terbagi dalam lima sektor dengan melibatkan dua helikopter dan 20 kapal dari Basarnas, TNI AL, Polri, serta pihak terkait lainnya.

"Untuk jumlah unsur ataupun personel yang terlibat, untuk material laut 325 orang. Kemudian untuk yang di posko itu ada 322 orang. Kemudian untuk jumlah, ya, kalau kita jumlahkan itu kurang lebih 647 orang yang terlibat pada pelaksanaan operasi SAR hari ke-8," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/337/3242202//tim_sar-o6u8_large.jpg
Pencarian Jurnalis dan ABK, Tim SAR Sisir Pulau Sertung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/340/3242143//viral-DGqH_large.jpg
Jenazah Pria Misterius di Pulau Enggano Ternyata Bukan Warga Setempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/337/3242123//gunung_anak_krakatau-yM1O_large.jpg
Misteri Jurnalis Hilang, Polisi Uji DNA Mayat Pria yang Ditemukan di Enggano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242068//basarnas-XfAY_large.jpg
Kendala Cuaca, Basarnas Batal Turunkan Penyelam dalam Pencarian Korban KM Virgo Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242066//jurnalis_hilang-FNr4_large.jpg
Warga Depok Kembali Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Jurnalis iNews Yudistiro Pranoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/340/3242038//viral-wWuy_large.jpg
Jenazah Pria Ditemukan di Pulau Enggano Bengkulu, Polisi Cocokkan DNA dengan 5 Keluarga Jurnalis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement