Hari ke-8 Pencarian Jurnalis, Tim SAR Sisir Jalur Darat dari Carita hingga Anyer

JAKARTA - Operasi SAR hari kedelapan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak, di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau atau Selat Sunda kembali digelar, Selasa (15/9/2026).

Kasubsie Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto melaporkan, hari ini pihaknya telah mengerahkan Tim SAR gabungan untuk membantu menyisir area darat dari wilayah Pantai Carita hingga Anyer.

"Penyisiran darat tadi hasil briefing, saya sudah arahkan ke teman-teman yang ada di posko untuk melaksanakan penyisiran darat dari Carita ini menuju ke perairan Anyer, Pantai Anyer," kata Rizky dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

Penyisiran darat ini digelar, lanjut Rizky, bersamaan dengan pencarian melalui jalur air dan udara. Luas area pencarian hari ini sekitar 3.962 mil persegi yang terbagi dalam lima sektor dengan melibatkan dua helikopter dan 20 kapal dari Basarnas, TNI AL, Polri, serta pihak terkait lainnya.

"Untuk jumlah unsur ataupun personel yang terlibat, untuk material laut 325 orang. Kemudian untuk yang di posko itu ada 322 orang. Kemudian untuk jumlah, ya, kalau kita jumlahkan itu kurang lebih 647 orang yang terlibat pada pelaksanaan operasi SAR hari ke-8," ujarnya.