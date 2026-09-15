Pencarian Jurnalis dan ABK, Tim SAR Sisir Pulau Sertung

JAKARTA - Tim SAR gabungan telah menyisir area Pulau Sertung, yang masuk dalam gugusan Kepulauan Gunung Anak Krakatau dalam upaya pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak.

Kasubsie Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, menyatakan Tim SAR hingga kini belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan rombongan jurnalis di pulau tersebut.

"Ya, belum ada tanda-tanda di Pulau Sertung," kata Rizky dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

Bahkan, Rizky menegaskan kepastian belum adanya tanda keberadaan rombongan jurnalis di Pulau Sertung setelah pihaknya melakukan penyisiran melalui jalur darat, bukan lagi menggunakan metode pengamatan dari laut.

"Ya, bukan lagi penyisiran dari RIB (perahu karet) 02 Banten. Tapi penyisiran darat kita sudah lakukan ke seluruh area Pulau Sertung dan hasil masih nihil," tuturnya.