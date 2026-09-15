Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pencarian Jurnalis dan ABK, Tim SAR Sisir Pulau Sertung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |15:54 WIB
Pencarian Jurnalis dan ABK, Tim SAR Sisir Pulau Sertung
Tim SAR Sisir Pulau Sertung (Foto: Illustrasi Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan telah menyisir area Pulau Sertung, yang masuk dalam gugusan Kepulauan Gunung Anak Krakatau dalam upaya pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak.

Kasubsie Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, menyatakan Tim SAR hingga kini belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan rombongan jurnalis di pulau tersebut.

"Ya, belum ada tanda-tanda di Pulau Sertung," kata Rizky dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

Bahkan, Rizky menegaskan kepastian belum adanya tanda keberadaan rombongan jurnalis di Pulau Sertung setelah pihaknya melakukan penyisiran melalui jalur darat, bukan lagi menggunakan metode pengamatan dari laut.

"Ya, bukan lagi penyisiran dari RIB (perahu karet) 02 Banten. Tapi penyisiran darat kita sudah lakukan ke seluruh area Pulau Sertung dan hasil masih nihil," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/340/3242143//viral-DGqH_large.jpg
Jenazah Pria Misterius di Pulau Enggano Ternyata Bukan Warga Setempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/337/3242123//gunung_anak_krakatau-yM1O_large.jpg
Misteri Jurnalis Hilang, Polisi Uji DNA Mayat Pria yang Ditemukan di Enggano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242068//basarnas-XfAY_large.jpg
Kendala Cuaca, Basarnas Batal Turunkan Penyelam dalam Pencarian Korban KM Virgo Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242066//jurnalis_hilang-FNr4_large.jpg
Warga Depok Kembali Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Jurnalis iNews Yudistiro Pranoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242042//mayat-Iq4G_large.jpg
Polisi Pastikan Terpal-Jenazah di Kali Terate Bukan Rombongan Jurnalis Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/340/3242038//viral-wWuy_large.jpg
Jenazah Pria Ditemukan di Pulau Enggano Bengkulu, Polisi Cocokkan DNA dengan 5 Keluarga Jurnalis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement