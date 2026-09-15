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OTT Kasus HGB Bogor, KPK Sita Uang dan Valas Senilai Rp106,3 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |22:13 WIB
OTT Kasus HGB Bogor, KPK Sita Uang dan Valas Senilai Rp106,3 Miliar
KPK menyita uang dan valas senilai Rp106,3 miliar dalam OTT di Bogor,
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JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai rupiah dan valuta asing dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Uang tunai tersebut berjumlah total Rp106,3 miliar yang ditemukan di rumah sejumlah pihak terkait perkara ini.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, seperti Barang Bukti Elektronik (BBE) hingga uang tunai senilai kurang lebih total Rp106,3 miliar," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers, Selasa (15/9/2026).

Taufik menjelaskan, lokasi pertama penemuan berada di kediaman Arif Sugiyanto selaku orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Di sana, ditemukan uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing dengan rincian Rp31,86 miliar, USD2.611.500, SGD1.974.500, SAR910, dan RM981.

Selanjutnya di rumah Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta disita Rp896 juta; di rumah Zimamun Ni’am Aulawi (ZMN) selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantah Kabupaten Bogor I disita Rp8 juta; serta di rumah Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I disita Rp49,5 juta.

Uang-uang tersebut kemudian ditampilkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang itu tampak dikeluarkan dari koper dan kardus.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang tersangka, yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz (FEZ) alias Fahd A Rafiq, Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF) yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

 

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