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Wanita di Tangerang Tewas Dibunuh, Pelaku Ditangkap saat Pinjam Duit ke Teman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |07:51 WIB
Wanita di Tangerang Tewas Dibunuh, Pelaku Ditangkap saat Pinjam Duit ke Teman
Polisi tangkap pelaku pembunuhan wanita di Tangerang (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Nasib nahas menimpa wanita berinisial PAI yang menjadi korban pembunuhan di salah satu tempat cucian sepeda motor di Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AS.

"Tim langsung mengamankan pelaku AS dan dibawa ke Mako Polsek Cipondoh untuk penyidikan," kata Kapolsek Cipondoh Kompol Yudha Prakoso dikutip Jumat (2/10/2026).

Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 04.30 WIB. Pelaku AS sempat menelepon kerabat korban dan memberitahukan bahwa korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Saksi kemudian datang ke lokasi kejadian, tetapi tidak mendapat respons. Saksi lalu menghubungi pemilik tempat cucian sepeda motor untuk membuka rolling door yang terkunci.

"Saksi bersama pemilik membuka rolling door, mendapati korban sudah meninggal dunia dengan bercak darah di wajah kanan dan hidung. Kejadian dilaporkan ke Polsek Cipondoh," ujarnya.

Yudha menambahkan, pelaku ditangkap saat sedang menunggu pinjaman uang dari temannya. “Hasil penyelidikan, pelaku terdeteksi berada di warung es teh di Jalan KH Ahmad Dahlan kurang lebih 1 kilometer dari TKP saat menunggu pinjaman uang dari temannya. Hasil autopsi sementara menyatakan sebab kematian akibat kekerasan tumpul," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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