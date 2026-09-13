Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kisah Pilu Alfonsius Mehan, Dokter Hewan Korban Pembunuhan Brutal KKB Papua

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |08:08 WIB
Kisah Pilu Alfonsius Mehan, Dokter Hewan Korban Pembunuhan Brutal KKB Papua
Kisah Pilu Alfonsius Mehan, Dokter Hewan Korban Pembunuhan Brutal KKB Papua
A
A
A

SIKKA-  Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah dokter hewan (drh) Alfonsius Albinus Mehan (35), di Terminal Kargo Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 12 September 2026.

drh. Alfonsius salah dari tiga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September 2026.

Korban diketahui telah mengabdi di Wamena selama kurang lebih sembilan tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai sosok anak yang santun, pekerja keras, dan selalu menjaga komunikasi dengan sang ibu di Sikka meski terpisah jarak.

Kabar duka tersebut pertama kali diterima oleh ibu kandung korban, Maria Sukartiyam, melalui kerabat keluarga di Kupang. Kepergian mendiang meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia lima tahun.

"Mendiang ini anak yang sangat baik dan rajin bekerja. Bahkan sebelum gugur, masih sempat memikirkan dan memastikan penyaluran bantuan untuk masyarakat Flores yang terdampak bencana," ujar Maria Sukartiyam meratapi kepergian sang putra, dikutip, Minggu, (12/9/2026).

Sebelumnya, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pihaknya telah memastikan identitas kedua orang anggota KKB dalam video tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan data kepolisian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/612/3241598//asn-urcB_large.jpg
Profil Wili Mbuik, ASN Dinas Pertanian yang Tewas Ditembak di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241529//satgas_damai_cartez-CDME_large.jpg
3 ASN Ditembak di Jayawijaya, Polisi Pertebal Keamanan dan Kejar Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241515//ilustrasi-WaRG_large.jpg
Polisi Buru 2 Anak Buah KKB Egianus Kogoya Diduga Penembak 3 ASN di Jayawijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241504//menpan_rb-XAoI_large.jpg
3 ASN Jayawijaya Tewas Ditembak KKB, Hak Kepegawaian Korban Sudah Diselesaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241424//kkb-7cb4_large.jpg
Biadab! KKB Pembunuh ASN Muda Wili Mbuik Video Call dengan Keluarga Korban Sambil Tertawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241383//kkb-acMb_large.jpg
Bersenjata Lengkap! Jenderal Kopassus Lucky Avianto Turun Gunung Hancurkan Ladang Ganja KKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement