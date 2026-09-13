Kisah Pilu Alfonsius Mehan, Dokter Hewan Korban Pembunuhan Brutal KKB Papua

SIKKA- Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah dokter hewan (drh) Alfonsius Albinus Mehan (35), di Terminal Kargo Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 12 September 2026.

drh. Alfonsius salah dari tiga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September 2026.

Korban diketahui telah mengabdi di Wamena selama kurang lebih sembilan tahun. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai sosok anak yang santun, pekerja keras, dan selalu menjaga komunikasi dengan sang ibu di Sikka meski terpisah jarak.

Kabar duka tersebut pertama kali diterima oleh ibu kandung korban, Maria Sukartiyam, melalui kerabat keluarga di Kupang. Kepergian mendiang meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki yang baru berusia lima tahun.

"Mendiang ini anak yang sangat baik dan rajin bekerja. Bahkan sebelum gugur, masih sempat memikirkan dan memastikan penyaluran bantuan untuk masyarakat Flores yang terdampak bencana," ujar Maria Sukartiyam meratapi kepergian sang putra, dikutip, Minggu, (12/9/2026).

Sebelumnya, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pihaknya telah memastikan identitas kedua orang anggota KKB dalam video tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan data kepolisian.