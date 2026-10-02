Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral 2 Pemuda Menenteng Sajam Dikira Begal di Jaksel, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |10:23 WIB
Viral 2 Pemuda Menenteng Sajam Dikira Begal di Jaksel, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan
Ilustrasi AI
A
A
A

JAKARTA- Dua pemuda diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial, karena diduga keduanya adalah begal.

Keduanya berinisial AA (21) dan MAS (22) diringkus Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan saat melakukan patroli di depan TPU Tanah Kusir, Jalan Veteran Raya. Pelaku membawa sajam karena ingin tawuran.

"Jadi ada viral itu terjadi penangkapan pelaku begal, tapi (sebenarnya) itu Tim Presisi melakukan penangkapan sekelompok orang yang berpotensi melakukan tawuran," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, petugas melakukan pembubaran aksi tawuran tersebut dengan melepaskan tembakan gas air mata. Polisi lantas berhasil mengamankan 2 orang yang membawa senjata tajam saat aksi tawuran terjadi.

"Karena mereka, para pelaku seperti yang disampaikan ada dua senjata tajam yang terbukti kami amankan dari pelaku," tuturnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Tasyuri menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku diajak kenalan yang baru ditemui di lokasi nongkrong untuk ikut tawuran.  Saat ini, keduanya telah ditahan dan polisi masih mencari pelaku lain yang terlibat aksi tawuran itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tawuran begal viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243939/viral-92JK_large.jpg
Viral Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ombudsman: Diduga Dikomersialkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243888/pemerintah-I29x_large.jpeg
Heboh Fasilitas Lapas Cibinong Disebut Mirip Apartemen, Menko Yusril: Silahkan Cek Langsung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/340/3243632/viral-CXrW_large.jpg
Viral! Mobil Listrik Diduga Halangi Ambulans Bawa Pasien Kritis, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/338/3243156/viral-dECA_large.jpg
Viral Mobil Porsche Masuk ke Got Tol Desari, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/338/3243065/viral-WgsI_large.jpg
Pria yang Tendang Wanita di Senayan City Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/338/3242903/viral-2Dmq_large.jpg
Terungkap! Ini Latar Belakang Pria yang Tendang Wanita di Senayan City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement