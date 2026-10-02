Viral 2 Pemuda Menenteng Sajam Dikira Begal di Jaksel, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan

JAKARTA- Dua pemuda diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial, karena diduga keduanya adalah begal.

Keduanya berinisial AA (21) dan MAS (22) diringkus Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan saat melakukan patroli di depan TPU Tanah Kusir, Jalan Veteran Raya. Pelaku membawa sajam karena ingin tawuran.

"Jadi ada viral itu terjadi penangkapan pelaku begal, tapi (sebenarnya) itu Tim Presisi melakukan penangkapan sekelompok orang yang berpotensi melakukan tawuran," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, petugas melakukan pembubaran aksi tawuran tersebut dengan melepaskan tembakan gas air mata. Polisi lantas berhasil mengamankan 2 orang yang membawa senjata tajam saat aksi tawuran terjadi.

"Karena mereka, para pelaku seperti yang disampaikan ada dua senjata tajam yang terbukti kami amankan dari pelaku," tuturnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Tasyuri menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku diajak kenalan yang baru ditemui di lokasi nongkrong untuk ikut tawuran. Saat ini, keduanya telah ditahan dan polisi masih mencari pelaku lain yang terlibat aksi tawuran itu.