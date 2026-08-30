Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ajak Garda Satya NKRI Dukung Program Pemerintah dan Tanggulangi Bencana

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |13:01 WIB
Kapolri Ajak Garda Satya NKRI Dukung Program Pemerintah dan Tanggulangi Bencana
Kapolri Jenderal Listyo SIgit Prabowo.
A
A
A

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak keluarga besar Garda Satya NKRI menjadikan momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 sebagai semangat untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah meneguhkan komitmen kebangsaan dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Mereka juga berkomitmen mengambil peran positif dalam memelihara kamtibmas dan menjaga keutuhan NKRI bersama Polri.

Sigit mengatakan kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa merupakan warisan sekaligus amanah yang harus terus dijaga oleh setiap generasi.

"Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, merawat perdamaian, dan memperkuat persaudaraan, agar Indonesia tetap menjadi rumah bersama bagi setiap warga negara untuk tumbuh, berkarya, beribadah, serta memberi manfaat kepada sesama," ujar Sigit dalam kegiatan syukuran Kemerdekaan RI ke-81 dan silaturahmi bersama Garda Satya NKRI bertajuk 'Bersama Umat Membangun Indonesia', di Solo, Minggu (30/8/2026).

Semangat tersebut, kata Sigit, perlu diwujudkan melalui pengabdian nyata. Salah satunya dengan bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas, merawat persatuan dan kesatuan, serta memperkuat ketahanan masyarakat.

Ia juga mengajak Garda Satya NKRI mengambil bagian dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membangun ketahanan nasional.

Menurutnya, menjaga Indonesia bukan hanya berarti menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, mulai dari penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, kewirausahaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga berbagai kegiatan produktif lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239080//kapolri_jenderal_listyo_listyo_sigit_prabowo-sZUp_large.jpeg
Kapolri Sebut Garda Satya NKRI Mitra Strategis Jaga Kamtibmas dan Keutuhan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238961//viral-oRnl_large.jpg
Polri Sebut Situasi Nasional Kondusif Usai Kerusuhan 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238906//dpr_ri-d2fL_large.jpg
DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KBPP Polri: Koruptor Jangan Hanya Dibuat Takut dengan Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/340/3238882//polri-93yz_large.jpg
Kapolres Malang: Jaga Situasi Kondusif dengan Tidak Terpengaruh Informasi yang Belum Jelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238850//polri-ZaOb_large.jpg
Kapolri Didapuk Jadi Anggota Kehormatan Buruh KSBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238832//polri-1Pxf_large.jpg
Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Perjuangan Hak Buruh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement