Kapolri Ajak Garda Satya NKRI Dukung Program Pemerintah dan Tanggulangi Bencana

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak keluarga besar Garda Satya NKRI menjadikan momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 sebagai semangat untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah meneguhkan komitmen kebangsaan dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Mereka juga berkomitmen mengambil peran positif dalam memelihara kamtibmas dan menjaga keutuhan NKRI bersama Polri.

Sigit mengatakan kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa merupakan warisan sekaligus amanah yang harus terus dijaga oleh setiap generasi.

"Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, merawat perdamaian, dan memperkuat persaudaraan, agar Indonesia tetap menjadi rumah bersama bagi setiap warga negara untuk tumbuh, berkarya, beribadah, serta memberi manfaat kepada sesama," ujar Sigit dalam kegiatan syukuran Kemerdekaan RI ke-81 dan silaturahmi bersama Garda Satya NKRI bertajuk 'Bersama Umat Membangun Indonesia', di Solo, Minggu (30/8/2026).

Semangat tersebut, kata Sigit, perlu diwujudkan melalui pengabdian nyata. Salah satunya dengan bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas, merawat persatuan dan kesatuan, serta memperkuat ketahanan masyarakat.

Ia juga mengajak Garda Satya NKRI mengambil bagian dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membangun ketahanan nasional.

Menurutnya, menjaga Indonesia bukan hanya berarti menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, mulai dari penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, kewirausahaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga berbagai kegiatan produktif lainnya.