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Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Perjuangan Hak Buruh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |18:47 WIB
Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Perjuangan Hak Buruh
Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Perjuangan Hak Buruh
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan komitmen untuk terus mengawal seluruh perjuangan hak buruh Indonesia.

Mantan Kapolda Banten ini nmengungkapkan, buruh harus terus mengawal dan menyampaikan aspirasinya terkait dengan RUU Ketenagakerjaan, yang saat ini masih terus bergulir. Menurut Sigit, ke depannya harus ada perlindungan hingga peningkatan kesejahteraan buruh Indonesia.

"Apa yang ingin kita masukkan di dalamnya untuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM buruh, meningkatkan perlindungan terhadap buruh, dan tentunya bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan buruh. Termasuk di dalamnya menjawab 9 isu krusial yang saat ini terus diperjuangkan oleh teman-teman buruh," kata Sigit, Jumat (28/8/2026).

Oleh karena itu, Sigit menyebut, RUU Ketenagakerjaan tersebut harus dikawal. Mengingat, itu merupakan perjuangan yang terus digelorakan sejak lama.

"Dan ini tentunya adalah nuansa yang kita harapkan menjadi nuansa yang membawa harapan bagi kita semua, bagi buruh, bagi hilirisasi, dan bagi kemampuan Indonesia untuk betul-betul siap maju memiliki daya saing dengan negara-negara lain," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan kepada seluruh elemen buruh untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing untjk menghadapi perkembangan situasi global. Tantangan zaman, kata Sigit, menuntut untuk kualitas SDM dan kemampuan yang unggul.

 

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