Gelar Apel Kamtibmas, Polres Malang Perkuat Pengamanan Wilayah

JAKARTA - Polres Malang menggelar apel kesiapsiagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, kepolisian, serta elemen masyarakat. Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat kesiapan dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Kabupaten Malang.

Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan wilayah. Menurutnya, diperlukan kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

"Apel gelar pasukan ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk melakukan pengecekan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana sekaligus memperkuat sinergitas seluruh unsur yang terlibat dalam menjaga kondusivitas kamtibmas," kata Rulian di halaman Mapolres Malang, Rabu (26/8/2026).

Setelah apel, petugas melakukan pemeriksaan terhadap peralatan dan sarana pendukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perlengkapan berada dalam kondisi siap digunakan ketika dibutuhkan di lapangan.

Rulian menuturkan, ancaman terhadap keamanan tidak hanya berasal dari tindak kriminalitas. Konflik sosial maupun gangguan ketertiban umum juga menjadi potensi yang perlu diantisipasi. Karena itu, seluruh personel dan unsur terkait diminta memahami karakteristik wilayah serta sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi kerawanan.

Ia juga mendorong peningkatan patroli bersama, khususnya di waktu dan lokasi yang dinilai rawan gangguan keamanan. Selain itu, koordinasi antarlembaga serta komunikasi dengan masyarakat harus diperkuat sehingga berbagai persoalan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

"Polres Malang tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama semua unsur, baik TNI, pemerintah maupun elemen masyarakat," ujarnya.