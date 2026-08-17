Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT Ke-81 RI, Polda Malut Amankan Senpi Ilegal dan Ratusan Amunisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |21:11 WIB
HUT Ke-81 RI, Polda Malut Amankan Senpi Ilegal dan Ratusan Amunisi
Polda Malut amankan senpi ilegal dan ratusan amunisi (Foto: Puteranegara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Maluku Utara (Malut) mengamankan senjata api (senpi) ilegal beserta amunisi. Barang tersebut diduga akan dijual ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Kapolda Maluku Utara Irjen Arif Budiman mengungkapkan, dalam momentum HUT RI, jajarannya menegaskan komitmen dalam menjaga keamanan, mencegah konflik, dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman senjata api ilegal.

Senjata itu diamankan setelah adanya penyerahan yang dilakukan lima orang masyarakat dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara. Mereka berasal dari Desa Igobula dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan; Desa Gorua dan Desa Gorua Pesisir Pantai, Kecamatan Tobelo Utara; serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo.

"Senjata yang diserahkan bukan sekadar benda. Ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah,” kata Arif usai pelaksanaan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang juga dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama unsur Forkopimda Maluku Utara, Senin (17/8/2026).

Kepolisian mengamankan 16 pucuk senjata api ilegal, empat buah magasin, serta 138 butir amunisi berbagai kaliber yang telah diserahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Utara secara sukarela.

Dari 16 pucuk senjata api yang diserahkan, terdapat 11 pucuk senjata api laras panjang dan lima pucuk senjata api laras pendek. Selain itu, masyarakat turut menyerahkan empat buah magasin dan 138 butir amunisi berbagai kaliber.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
HUT Ke-81 RI HUT RI Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235686/polri-Dy39_large.jpg
Polri Pastikan Rutan Bareskrim Bebas Narkoba, Diawasi CCTV hingga Pengunjung Diperiksa Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233416/polri-Ke2g_large.jpg
14 Kapolres Dimutasi, Berikut Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233385/polri-mDx3_large.jpg
Deretan Komjen Polri Pensiun Tahun Ini, Ada Karyoto hingga Fadil Imran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/340/3233284/polres_malang-tgkU_large.jpg
Sambangi PN dan Kejari, Kapolres Malang: Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/337/3229930/polri-3gYl_large.jpg
Momen Akrab Kapolri-Jaksa Agung: Saling Panggil Sahabat dan Kakak Asuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/337/3229839/kapolri-EWn5_large.jpg
Kapolri Silaturahmi ke Panglima TNI-Kepala Staf, Pastikan Sinergi Jaga NKRI dan Program Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement