INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Eks Pentolan Jamaah Islamiyah Abu Rusydan Nyatakan Setia kepada NKRI

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |20:50 WIB
Eks Pentolan Jamaah Islamiyah Abu Rusydan Nyatakan Setia kepada NKRI
Pendiri Jamaah Islamiyah Abu Rusydan Nyatakan Setia kepada NKRI (foto: Lapas Semarang)
SEMARANG – Narapidana terorisme (napiter), Thoriquddin alias Abu Rusydan (65), pendiri organisasi Jamaah Islamiyah (JI), mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rabu (23/7/2025).

Prosesi pembacaan ikrar dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Aula Merdeka Lapas Kelas I Semarang, didampingi rohaniwan dan disaksikan sejumlah pihak, termasuk Kabid Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Kasubdit Bina Lapas Dalam, perwakilan Korwil BIN Semarang, Kemenag Kota Semarang, serta unsur TNI dan Polri.

Kepala Bidang PK Kanwil Ditjenpas Jateng, Muhamad Susanni menyebut, ikrar ini sebagai momen sakral dan penting dalam proses pemulihan narapidana terorisme.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada warga binaan, yang telah dengan kesadaran penuh menyatakan ikrar setia. Ini adalah langkah awal menuju rekonsiliasi, pemulihan, dan reintegrasi ke tengah masyarakat," ujar Susanni.

Ia menegaskan, negara tidak pernah menutup pintu bagi anak bangsa yang ingin bertobat dan berkontribusi kembali pada Tanah Air.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus memberikan dukungan, ruang, dan kesempatan kepada saudara-saudara kita agar dapat benar-benar kembali sebagai insan yang produktif, damai, dan setia pada NKRI,” lanjutnya.

 

