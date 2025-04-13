Ketua DPW Rabithah Alawiyah Jateng-DIY Ajak Umat Islam Jaga Persatuan

JATENG – Ketua Rabithah Alawiyah wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Habib Abu Bakar bin Ahmad Al Attas, mengimbau umat Islam untuk memperkokoh semangat persatuan dan menghindari perpecahan. Apalagi, sekarang masih momen Idul Fitri.

Habib Abu Bakar menekankan pentingnya menjaga harmoni melalui ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar-Muslim serta ukhuwah watoniyah atau persaudaraan dalam kebangsaan. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan umat dan bangsa.

"Kami mengajak saudara-saudara sekalian di momentum Lebaran ini untuk merenungkan pesan utama Nabi Muhammad SAW: 'Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Persatuan umat Islam adalah harga mati'," ujar Habib Abu Bakar dalam keterangannya, dikutip Minggu (13/4/2025).

Habib Abu Bakar mengajak agar perbedaan pandangan disikapi dengan kepala dingin dan cara yang santun, bukan dengan saling menyalahkan atau memicu permusuhan. Pernyataan ini disampaikannya di tengah sorotan publik terhadap kontroversi pernyataan Gus Fuad Plered baru-baru ini.

"Mari kita pilih jalan tabayun (klarifikasi, red) dengan dialog, saling memaafkan, dan menghindari narasi-narasi provokatif di media sosial maupun di tengah masyarakat," katanya.