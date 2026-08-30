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Kapolri Sebut Garda Satya NKRI Mitra Strategis Jaga Kamtibmas dan Keutuhan Bangsa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |11:46 WIB
Kapolri Sebut Garda Satya NKRI Mitra Strategis Jaga Kamtibmas dan Keutuhan Bangsa
Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo.
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JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa Garda Satya NKRI memiliki peran penting sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), merawat persatuan, serta mempertahankan keutuhan Negara Indonesia.

Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah meneguhkan komitmen kebangsaan, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta berkomitmen mengambil peran positif sebagai bagian dari barisan terdepan dalam memelihara kamtibmas dan menjaga keutuhan NKRI di bawah koordinasi Polri.

Sigit mengatakan keputusan para anggota Garda Satya NKRI untuk meneguhkan komitmen kepada NKRI merupakan langkah yang mulia, berani, dan dilandasi semangat kebangsaan. Negara, menurutnya, memberikan ruang, kepercayaan, dan kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk melangkah ke depan.

Ia menilai semangat, militansi, kedisiplinan, keberanian, dan kekompakan yang dimiliki Garda Satya NKRI dapat diarahkan menjadi kekuatan positif bagi bangsa.

"Keputusan untuk mengabdi sebagai Garda Satya NKRI merupakan panggilan nurani untuk menjadi garda yang senantiasa setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Sigit dalam kegiatan syukuran Kemerdekaan RI ke-81 dan silaturahmi bersama Garda Satya NKRI bertajuk 'Bersama Umat Membangun Indonesia', di Solo, Minggu (30/8/2026).

Dengan modal tersebut, Garda Satya NKRI diharapkan mampu mengambil bagian dalam merawat persatuan, menjaga keamanan, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Sigit juga menekankan bahwa peran Garda Satya NKRI tidak berhenti pada komitmen kebangsaan. Organisasi tersebut diharapkan terus hadir sebagai mitra Polri dan pemerintah dalam menjaga kamtibmas, memperkuat ketahanan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional.

 

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