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Kapolri Rotasi Jabatan Astamaops dan As SDM Polri, Berikut Daftarnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |08:20 WIB
Kapolri Rotasi Jabatan Astamaops dan As SDM Polri, Berikut Daftarnya
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan di jajaran perwira tinggi (pati) Polri, termasuk pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) dan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1877/VIII/KEP./2026 tertanggal 30 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Dalam telegram tersebut, jabatan Astamaops ke depannya bakal dijabat oleh Irjen Roycke Harry Langie. Ia menggantikan Komjen Fadil Imran yang memasuki masa pensiun.

Sementara, jabatan As SDM Kapolri nantinya akan diduduki oleh Irjen Jawari. Ia sendiri menggantikan Irjen Anwar yang telah memasuki usia pensiun.

Selain itu, ada juga posisi Koorsahli Kapolri. Jabaran itu nantinya akan diisi oleh Irjen Ruslan Ependi.

Selanjutnya masih dalam telegram ini, Kombes Ian Rizkian Milyardin dirotasi menjadi Kayanma Polri.

(Rahman Asmardika)

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