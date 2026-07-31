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Kapolri Mutasi Besar-besaran, 146 Pati dan Pamen Digeser

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |13:36 WIB
Kapolri Mutasi Besar-besaran, 146 Pati dan Pamen Digeser
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
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JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 146 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Juli 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan untuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta optimalisasi pelaksanaan tugas.

"Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal," kata Isir, Jumat (31/7/2026).

Dari 146 personel yang dimutasi, sebanyak 105 personel mendapatkan promosi atau flat. Rinciannya, satu personel menduduki jabatan PJU Mabes Polri, yakni Brigjen Untung Widyatmoko yang diangkat sebagai Kadivhubinter Polri.

Selanjutnya, terdapat 4 personel yang mendapatkan promosi jabatan IB/Irjen Pol, 24 personel promosi jabatan IIA/Brigjen Pol, 48 personel promosi jabatan IIB/Kombes Pol, 1 personel promosi jabatan IIB/Kapolrestabes/Tro/Ta, 12 personel promosi jabatan IIIA1/AKBP, serta 11 personel promosi jabatan IIIA2/Kapolres.

Dalam mutasi kali ini, terdapat pula 4 personel Polisi Wanita (Polwan) yang mendapatkan promosi, yakni Brigjen Sumy Hastry Purwanti sebagai Karodokpol Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana sebagai Wadirbinmas Polda Sumsel, AKBP Riyana Purwasari sebagai Kapolres Padang Pariyaman Polda Sumbar, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum sebagai Kapolres Purworejo Polda Jateng.

 

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